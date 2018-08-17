Рибу ловимо, раки — ні

У членистоногих починається період линьки. Тож в. о. начальника управління Державного агентства рибного господарства в області С. М. Сеник видав наказ про встановлення заборони на їх вилов. Документ виданий у відповідності до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» і пункту 4.5 «Правил любительського і спортивного рибальства». Наказом заборонено вилов раків з 20 серпня по 30 вересня в рибогосподарських водних об’єктах, що перебувають у межах адміністративної діяльності управління.

Виявляти порушників доручено інспекторам відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль». При цьому вони здійснюватимуть контроль не тільки на водних об’єктах, а й на ринках та в інших місцях торгівлі. Отож браконьєр може потрапити в їхні «сіті» як під час вилову, так і при збуті раків.

М. АНТОНЮК.

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