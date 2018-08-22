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22.08.2018 автор:  Вільне Життя

Служба зайнятості працює за міжнародними стандартами

Споконвіку народ України прагне жити у власній суверенній країні, де закон, соціальний захист — основа суспільного життя. Допомогти людям реалізувати своє право на працю, захистити їх від важких ударів безробіття, посприяти роботодавцям у підборі кадрів, виконуючи функції посередника на ринку праці, покликана державна служба зайнятості, яка розвивається, вдосконалюється, оперативно та ефективно реагуючи на виклики часу.

Про це розмова з директором обласного центру зайнятості Василем ОЛЕЩУКОМ.

Василю Ярославовичу, як працюється в такий складний для країни період?

— Звичайно ж, політичні та соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі, відповідним чином впливають і на ринок праці Тернопільської області. Проте працівники обласної служби зайнятості докладають усіх зусиль, аби максимально допомогти шукачам роботи знайти місця праці, а роботодавцям — необхідних працівників.

За сім місяців 2018 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 37,3 тисячі осіб, з них 19,2 тисячі мали статус безробітного. Вдалося працевлаштувати 15388 осіб, з них 106 демобілізованих учасників АТО, 21 — вимушено переселену особу. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 22 безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 1953 особи.

Такого результату вдалося досягти завдяки взаємодії із соціальними партнерами та роботодавцями, які є одночасно і партнерами, і клієнтами служби.

— Підприємствам, організаціям, установам, приватним підприємцям у службі зайнятості області можуть запропонувати більше ніж 20 різних соціальних послуг.

Наприклад, з компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали роботу 310 осіб зі статусом безробітного.

Організовуємо дні відкритих дверей на виробництві, ярмарки вакансій, презентації роботодавців, екскурсії на підприємства; пропонуємо професійний добір кандидатів на вільні робочі місця з використанням сучасних профдіагностичних методик; на замовлення роботодавців здійснюємо профпідготовку необхідних працівників тощо.

У результаті активної співпраці упродовж січня-липня більше ніж п’ять тисяч роботодавців запропонували 26 тисячі вакансій. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 5,2 тисячі пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. На перше серпня 2018-го актуальними були 2784 вакансії, в тому числі для робітників — 1663, для службовців — 809.

Найбільший попит на Тернопільщині мали бухгалтери, менеджери зі збуту, економісти, медсестри, лікарі; серед працівників робітничих професій — водії, продавці, кухарі, швачки, офіціанти, охоронники, трактористи, електромонтери, водії тролейбуса, дорожні робітники, будівельники та інші.

Для підвищення конкурентоздатності безробітних на ринку праці та забезпечення роботодавців кваліфікованими кадрами фахівці обласної служби зайнятості Тернопільщини організовують професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

— Головна вимога при цьому — узгодження потреб роботодавця та інтересів шукача роботи, що сприяє якнайшвидшому працевлаштуванню, закріпленню на робочому місці. Профнавчання здійснюється на базі різних закладів освіти, підприємств.

Проте все популярнішими стають центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, де жителі Тернопільщини можуть навчатися за більш ніж 300-ма напрямками та професіями. Це спеціалізовані заклади освіти європейського рівня для підготовки дорослого населення за професіями сфер будівництва, послуг, промисловості, ІТ-технологій, сільського господарства. Наприклад, цьогоріч лише в Рівненському ЦПТО 14 безробітних краян здобували професії перукаря, кравця, вчилися практичному веб–дизайну, основам підприємництва.

До слова, базою згаданих закладів освіти можуть скористатися і роботодавці для професійного навчання чи підвищення кваліфікації своїх працівників на платній основі.

Загалом, у січні-липні 2018 року професійне навчання проходили понад тисячу безробітних краян, з них третина — молодь, 19 учасників АТО, два переселенці, 32 особи з інвалідністю. Майже 900 завершили навчання, з них 96 відсотків працевлаштовані.

Також із початку року за ваучерами навчається 32 жителі Тернопільщини, старші 45 років зі страховим стажем не менше 15 років.

У тому ж Рівненському ЦПТО ДСЗУ шість осіб підтвердили результати неформального професійного навчання за професією кухар.

Зауважу, що служба зайнятості наразі реорганізується в сучасну європейську сервісну службу для населення та роботодавців. Запроваджено низку послуг у режимі он-лайн: «Електронна черга», «Електронний кабінет роботодавця», «Електронний кабінет шукача роботи», «Платформа профорієнтації», які доступні на інтернет-ресурсі ДСЗ і в додатках до мобільного; здійснюється супровід осіб після навчання, працевлаштування, відкриття власної справи; є база відеовакансій та відеорезюме шукачів роботи. Активно співпрацюємо з об’єднаними територіальними громадами, розпочато діалог із сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами. Ми відкриті до співпраці!

Принагідно вітаю соціальних партнерів і клієнтів служби зайнятості Тернопільщини з Днем Незалежності та бажаю миру, здоров’я, любові, злагоди, успіхів у професійній діяльності.

Дякую за інтерв’ю.

Світлана НАКОНЕЧНА.

Фото з вільних джерел

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