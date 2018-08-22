Служба зайнятості працює за міжнародними стандартами

Споконвіку народ України прагне жити у власній суверенній країні, де закон, соціальний захист — основа суспільного життя. Допомогти людям реалізувати своє право на працю, захистити їх від важких ударів безробіття, посприяти роботодавцям у підборі кадрів, виконуючи функції посередника на ринку праці, покликана державна служба зайнятості, яка розвивається, вдосконалюється, оперативно та ефективно реагуючи на виклики часу.

Про це розмова з директором обласного центру зайнятості Василем ОЛЕЩУКОМ.

— Василю Ярославовичу, як працюється в такий складний для країни період?

— Звичайно ж, політичні та соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі, відповідним чином впливають і на ринок праці Тернопільської області. Проте працівники обласної служби зайнятості докладають усіх зусиль, аби максимально допомогти шукачам роботи знайти місця праці, а роботодавцям — необхідних працівників.

За сім місяців 2018 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 37,3 тисячі осіб, з них 19,2 тисячі мали статус безробітного. Вдалося працевлаштувати 15388 осіб, з них 106 демобілізованих учасників АТО, 21 — вимушено переселену особу. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 22 безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 1953 особи.

— Такого результату вдалося досягти завдяки взаємодії із соціальними партнерами та роботодавцями, які є одночасно і партнерами, і клієнтами служби.

— Підприємствам, організаціям, установам, приватним підприємцям у службі зайнятості області можуть запропонувати більше ніж 20 різних соціальних послуг.

Наприклад, з компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали роботу 310 осіб зі статусом безробітного.

Організовуємо дні відкритих дверей на виробництві, ярмарки вакансій, презентації роботодавців, екскурсії на підприємства; пропонуємо професійний добір кандидатів на вільні робочі місця з використанням сучасних профдіагностичних методик; на замовлення роботодавців здійснюємо профпідготовку необхідних працівників тощо.

У результаті активної співпраці упродовж січня-липня більше ніж п’ять тисяч роботодавців запропонували 26 тисячі вакансій. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 5,2 тисячі пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. На перше серпня 2018-го актуальними були 2784 вакансії, в тому числі для робітників — 1663, для службовців — 809.

Найбільший попит на Тернопільщині мали бухгалтери, менеджери зі збуту, економісти, медсестри, лікарі; серед працівників робітничих професій — водії, продавці, кухарі, швачки, офіціанти, охоронники, трактористи, електромонтери, водії тролейбуса, дорожні робітники, будівельники та інші.

— Для підвищення конкурентоздатності безробітних на ринку праці та забезпечення роботодавців кваліфікованими кадрами фахівці обласної служби зайнятості Тернопільщини організовують професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

— Головна вимога при цьому — узгодження потреб роботодавця та інтересів шукача роботи, що сприяє якнайшвидшому працевлаштуванню, закріпленню на робочому місці. Профнавчання здійснюється на базі різних закладів освіти, підприємств.

Проте все популярнішими стають центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, де жителі Тернопільщини можуть навчатися за більш ніж 300-ма напрямками та професіями. Це спеціалізовані заклади освіти європейського рівня для підготовки дорослого населення за професіями сфер будівництва, послуг, промисловості, ІТ-технологій, сільського господарства. Наприклад, цьогоріч лише в Рівненському ЦПТО 14 безробітних краян здобували професії перукаря, кравця, вчилися практичному веб–дизайну, основам підприємництва.

До слова, базою згаданих закладів освіти можуть скористатися і роботодавці для професійного навчання чи підвищення кваліфікації своїх працівників на платній основі.

Загалом, у січні-липні 2018 року професійне навчання проходили понад тисячу безробітних краян, з них третина — молодь, 19 учасників АТО, два переселенці, 32 особи з інвалідністю. Майже 900 завершили навчання, з них 96 відсотків працевлаштовані.

Також із початку року за ваучерами навчається 32 жителі Тернопільщини, старші 45 років зі страховим стажем не менше 15 років.

У тому ж Рівненському ЦПТО ДСЗУ шість осіб підтвердили результати неформального професійного навчання за професією кухар.

Зауважу, що служба зайнятості наразі реорганізується в сучасну європейську сервісну службу для населення та роботодавців. Запроваджено низку послуг у режимі он-лайн: «Електронна черга», «Електронний кабінет роботодавця», «Електронний кабінет шукача роботи», «Платформа профорієнтації», які доступні на інтернет-ресурсі ДСЗ і в додатках до мобільного; здійснюється супровід осіб після навчання, працевлаштування, відкриття власної справи; є база відеовакансій та відеорезюме шукачів роботи. Активно співпрацюємо з об’єднаними територіальними громадами, розпочато діалог із сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами. Ми відкриті до співпраці!

Принагідно вітаю соціальних партнерів і клієнтів служби зайнятості Тернопільщини з Днем Незалежності та бажаю миру, здоров’я, любові, злагоди, успіхів у професійній діяльності.

— Дякую за інтерв’ю.

Світлана НАКОНЕЧНА.

Фото з вільних джерел