Вільне життя
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17.08.2018 автор:  Вільне Життя

У Зарваниці — гості зі Щастя

Уже вдруге Зарваниця приймає у своєму таборі дітей з міста Щастя Луганської області. Цьогоріч прибули 18 школярів та двоє вихователів. З юними відпочивальниками постійно працюють семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії та аніматори.

Мета табору — подарувати дітям незабутній відпочинок і неймовірні враження. Насичена програма не дозволяє нудьгувати. Щодня гості з Луганщини співають українські пісні, танцюють банси, грають в ігри. Мали вони й зустріч із митрополитом Василієм.

Учасники табору побували на екскурсії в Тернополі, розважилися на атракціонах і переглянути мультфільм у кінотеатрі. Крім цього, діти відвідали Карпати й побачили найвищу вершину України — Говерлу.

Наталія БЕЛЬЗЕЦЬКА,
студентка II курсу факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.

Фото авторки

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