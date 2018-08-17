У Зарваниці — гості зі Щастя

Уже вдруге Зарваниця приймає у своєму таборі дітей з міста Щастя Луганської області. Цьогоріч прибули 18 школярів та двоє вихователів. З юними відпочивальниками постійно працюють семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії та аніматори.
Мета табору — подарувати дітям незабутній відпочинок і неймовірні враження. Насичена програма не дозволяє нудьгувати. Щодня гості з Луганщини співають українські пісні, танцюють банси, грають в ігри. Мали вони й зустріч із митрополитом Василієм.
Учасники табору побували на екскурсії в Тернополі, розважилися на атракціонах і переглянути мультфільм у кінотеатрі. Крім цього, діти відвідали Карпати й побачили найвищу вершину України — Говерлу.
Наталія БЕЛЬЗЕЦЬКА,
студентка II курсу факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.
Фото авторки