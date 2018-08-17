У Зарваниці — гості зі Щастя

Я — інвалід І групи армії, 1949 року народження. У користуванні маю автомобіль «Таврія» на ручному керуванні (я без ніг), який отримав у 2004 році. Автомобіль нерідко ламається, а в мене дружина після інсульту й дуже часто доводиться їздити в районну поліклініку на консультації. Буває, що навіть дорогою машина ламається, а я сам не можу […]