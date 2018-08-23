У церквах нинька сі молят за добрі вибори. Я би для наших політиків запропонував ще такий метод впливу: по ксьондзу на кажного і жеби кадилом товк по чолі за дурість. Бо інакше з тими політиканами не можна. Вчити і вчити їх тре всіма можливими способами.

Я вже не раз казав: починаютьсі вибори — і всяке лізе до церкви, жеби знимку зробити, перед журналістами похвалитисі і людям себе, побожного, показати. А щоб по заповідях жити і робити — то одиниці сі лишают. Якби всі справді були такі християни, як вони із себе малюют, то не тре було би ніяких законів у державі писати.

Кілько раз по телевізорі показуют різні прощі. Наші-во поприходят з охороною, постоят годину-дві-три та й по всьому. Відбули. Я ще не видів, жеби котрогось зазняли, як до причастя йшов. То нащо тоді було до церкви чи на прощу йти?

У народі як заведено — печеш хліб, то перехрести, і вийде добрий. Перед їдлом і після люди сі молят, жеби добре його спожиткувати. То я би політикам радив, як будут на вибори гнати, спочатку до сповіді піти. І після виборів ходити. І як виграют — ходити. І як не виграют — тоже. То є, думаю, універсальний рецепт, як зладити доброго політика і людину. Такий на зло своїм людям робити ніц не буде.

А теперка вистачит тої балачки, тре сі брати до роботи. Нинька рихтуємо такий-во пляцок із чорниць.

Для тіста нам буде тре 250 грам муки, 15 грам дріжджів, столову лижку цукру, 125 мілілітрів молока, 100 мілілітрів олії, два жовтки і капку солі. Окремо промийте 400 грам чорниць. Спочатку зробіт їдну частину тіста: цукор, лижку муки, шість лижок теплого молока і дріжджі змішайте докупи і дайте сі настояти в теплім місцю. Тоди у велику миску всипте решту муки, сіль, вляйте олію, решту молока і той розчин, же підходив. Файно вимішайте і знов поставте в тепле місце, жеби підойшло. Тоди викладіт у змащену олією бляшку, розрівняйте добре і дайте настоятисі ще 20 хвилин. Окремо в мисці розкалатайте таку-во начинку: подрібніт 60 грам горіхів, натріт 60 грам масла, додайте 100 грам цукру і стілько ж муки, ще додайте чайну лижку кориці. Перемішайте руками, жеби утворилисі крихти. Теперка сі вернем до чорниць. Зцідіть із них воду з соком, викладіт на тісто, а поверха висипте крихти. Духовку розігрійте до 160 градусів і печіт пляцок 30—35 хвилин.

Як не будете мали чорниць, то можете взяти потерті на грубій тертці ябка. Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича