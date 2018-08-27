Як захистити споживачів фінансових послуг в Україні?

Нещодавно у Львівському прес-клубі відбулася прес-конференція «Захист споживачів фінансових послуг: як покращити становище українців».

У ній взяли участь журналісти з Тернопільщини, Хмельниччини, Волині, Івано-Франківщини, Львівщини. Перед ними виступили Юлія Вітка — заступник керівника проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», Олег Лаврик — заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Руслан Сидорович — голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Тетяна Бурак — експерт із захисту прав споживачів фінансових послуг проекту USAID «Трансформацяія фінансового сектору».

Журналісти цікавилися, чому український споживач фінансових послуг не захищений сьогодні, які законодавчі зміни необхідні для його захисту, чому звернення до установи фінансового омбудсмена буде вигідне передусім споживачів фінансових послуг тощо.

Роман ОСТРОВСЬКИЙ.

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