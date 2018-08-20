Зачарував киян іконами

Заслужений майстер народної творчості України Володимир Шерстій із Чорткова нещодавно взяв участь у культурно-мистецькому проекті «Духовне проміння» в Києві, де представив 150 своїх ікон на дереві, написаних унікальною технікою.

У рамках цього проекту відбулась тематична виставка «Духовна спадщина українського народу», присвячена 1030-річчю хрещення Київської Русі-України, що була організована Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень. Заступниця директора центру Жанна Румко назвала роботи майстра унікальними, адже вони освячені блаженнійшим Любомиром.

Володимир Шерстій висловив подяку міському голові Володимирові Шматьку та відділу культури, туризму та релігій Чортківської міської ради за сприяння у вирішенні організаційних питань.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото із сайту Чортківської міської ради