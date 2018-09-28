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28.09.2018 автор:  Віра Перун

Адреси відпочинку

Драмтеатр

3 жовтня вашій увазі музична комедія В. Канівця «Як наші діди парубкували». Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 30 вересня, на перегляд казки-гри В. Лісового «Ріпка, або Казка на городі» (за І. Франком). Поч. о 12.00 і 14.30.

Художній музей

Розпочала роботу виставка тернопільського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України під назвою «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини».

«Березіль»

30 вересня відбудеться концерт франко-українського співака Поля Манондіз. Поч. о 19.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки

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Про автора

Віра Перун

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

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