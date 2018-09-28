Адреси відпочинку

Драмтеатр
3 жовтня вашій увазі музична комедія В. Канівця «Як наші діди парубкували». Поч. о 19.00.
Театр актора і ляльки
Маленьких тернополян запрошують у неділю, 30 вересня, на перегляд казки-гри В. Лісового «Ріпка, або Казка на городі» (за І. Франком). Поч. о 12.00 і 14.30.
Художній музей
Розпочала роботу виставка тернопільського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України під назвою «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини».
«Березіль»
30 вересня відбудеться концерт франко-українського співака Поля Манондіз. Поч. о 19.00.
До зустрічі наступного тижня!
Фото авторки