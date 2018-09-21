АТАКА НА УКРАЇНУ. Київський журналіст та історик Ігор Лосєв, який пильно стежить за вітчизняним телебаченням і готує для газети «День» його щотижневі огляди, зазначає: «Іде пряма пропагандистська атака на Україну. А влада демонструє повне безсилля. Ще є час запобігти національній катастрофі, але не схоже, що наші лідери спробують це зробити. Сьогодні на багатьох телеканалах усередині країни йде така ж жорстока, як і з боку Кремля, інформаційна війна проти незалежної України. Ми зупинили зовнішнього ворога, а перед внутрішнім відступаємо. А тим часом у РФ уже офіційно в системі міністерства оборони сформовано новий підрозділ — інформаційні війська. Їхні частини, їхні полки та дивізії нахабно й агресивно діють усередині країни, їхні офіцери та генерали, нахабно усміхаючись, сидять у наших телевізійних студіях. А наші псевдодемократичні дурні досі не навчилися відрізняти свободу слова від свободи антидержавної підривної пропаганди».

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НЕ БУДЕ ЖОДНОГО НАСИЛЬСТВА. Заяви про «захоплення храмів», про можливість «громадянської війни» після отримання Томосу про автокефалію є прикладом кремлівської дезінформації, брехні, яка є частиною гібридної війни проти України. Про це заявив Патріарх Філарет. Він нагадав, що Москва не раз вдавалася до брехні, коли говорила про релігійний аспект війни на Донбасі, про «гоніння» на УПЦ(МП). Тепер черга дійшла до вимислів про захоплення храмів. Храми належать громадам, то і їм вибирати, до якого патріархату вони хочуть належати. Якщо ж громади розділяться на просту більшість і меншість, то потрібно буде проводити почергове богослужіння, щоб могли користуватися ними обидві частини колишньої однієї громади, зазначає Патріарх. «Ніхто не піде захоплювати лаври», як лякають у МП! Більше того, ми ці чотири роки не раз заявляли, що заклики «йти на лавру» — це провокація… І коли люди з Майдану в лютому 2014-го через обурення проти підтримки, яку надавала лавра, так званим «тітушкам» і Януковичу, пішли на лавру, то саме наші єпископи і священики з Київського патріархату умовили людей не входити на територію лаври», — нагадав Патріарх Філарет.

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ВЕЛИЧ ГОЛОВНОГО ОТАМАНА УНР. Стартувавши 6 вересня у прокаті, фільм кіностудії імені Олександра Довженка «Таємний щоденник Симона Петлюри» встиг обзавестися як симпатиками, так і антагоністами, які дозволяють собі навіть заливати афіші червоною фарбою, як це сталося у Запоріжжі. Чи не вперше український фільм про головного отамана УНР упродовж першого тижня прокату можна було дивитися у 155 кінотеатрах на сеансах у часовому проміжку з 10-ї ранку до вечірніх. Як відгукнувся один з харківських глядачів після прем’єрного показу «Таємного щоденника…», цей фільм «для людей, здатних думати. До речі, в українській історії існує лише три (!) історичні постаті, за прізвищами яких називали всіх українців. Саме це підтверджує їхню велич! Українців у відповідні часи називали мазепинцями, петлюрівцями і бандерівцями».

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А ТИМ ЧАСОМ… На жаль, ті, хто ходить у кінотеатри України, вибирають частіше розважального «Дзідзьо Контрабаса» і йому подібні стрічки. Наприклад, нещодавні «Темні часи» з бюджетом у 30 мільйонів доларів — британська воєнно-історична драма про Вінстона Черчилля, що відмовився співпрацювати з нацистською Німеччиною, не мала особливого успіху в українського кіноглядача. За оцінками на популярному інтернет-сайті «Кіноафіша», стрічка режисера Джо Райта, яка отримала «Оскарів» у двох номінаціях, має навіть трохи менше балів, ніж «Таємний щоденник Симона Петлюри».

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ОЛЕГ СЕНЦОВ СКЛАВ ЗАПОВІТ. «В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (з голодування — Д. В.)», — пише український політв’язень 42-річний Олег Сенцов, що голодує з 14 травня у російській колонії «Белый медведь», що в Тюменській області. Він уже склав заповіт на ім’я своєї подруги, ім’я якої просить не називати. Заповідає, щоб у разі його смерті їй передати роботу над його незакінченими фільмами і сценаріями, а гонорари віддавати дітям (у Сенцова їх двоє — 16-річна Аліна та Владислав, 13 років. Живуть у Криму).

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ЗА МЕДВЕДЧУКОМ — ПІХОВШЕК… Чутки про те, що контроль над телеканалом «112» встановив лідер проросійського руху «Український вибір» кум Путіна Віктор Медведчук, знайшли кілька нових підтверджень… На цьому телеканалі вийшла прем’єра нової програми «Велике інтерв’ю з великим політиком». І першим гостем у ній дебютував не котрийсь із колишніх президентів, прем’єрів чи, скажімо, лідерів провідних політичних сил, як очікувалося, а «збитий льотчик» Медведчук, рівень підтримки якого в суспільстві вкрай низький. Видається, що «саме «112» покликаний піднімати його з «дна», відбілювати і розкручувати. А допомогти у цьому колишньому «сірому кардиналу Кучми», схоже, має одіозний проросійський журналіст В’ячеслав Піховшек, якого через політичну заангажованість, роботу за темниками значна частина журналістської спільноти не сприймає за колегу. Саме його призначили головним редактором «112», — інформує «Високий Замок».

За інформаціями видань «День», RISU, «Україна молода», «Газета по-українськи», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел