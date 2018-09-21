Хто винен в отруєнні людей на Борщівщині?

Минулого тижня, одне із сільськогосподарських підприємств, яке господарює на землях Борщівщини, проводило обробку полів хімічним гербіцидом. У четвер багатьом жителям Іване-Пустого стало зле: люди скаржилися на головокружіння, сльозоточивість, нежить, біль у горлі, а в деяких випадках — блювоту.

— Всього за допомогою до нас звернулося 250 людей, — розповів сімейний лікар амбулаторії загальної медицини Володимир Буляк. — У всіх симптоми були схожі. Ми оглянули людей, виписали їм протиалергійні ліки і сорбенти. Огляд у п’ятницю показав, що людям стало краще.

— У нас в селі побували вже всі служби з району та області, чекаємо на їхні висновки. Однак із впевненістю можу констатувати, що жителі села отруїлися саме через обробку полів із літака місцевим сільськогосподарським підприємством, — коментує староста села Василь Гаврилюк. — Два дні тому вони письмово повідомили сільську раду про те, що мають намір проводити такі роботи гербіцидами. Обробка мала тривати з 18 по 22 вересня. Однак через масове отруєння людей вони припинили роботи і уже сьогодні не проводять обробку. Дивно те, що на мої дзвінки ніхто у підприємстві не відповідає, хоча я з ними спілкувався телефоном часто. Найбільше постраждали жителі села, які живуть поблизу полів.

Інформація про те, що люди мають важкі отруєння та перебувають у реанімації Борщівської лікарні не відповідає дійсності, як повідомив мені сімейний лікар Володимир Бульдяк. Це підтвердила також і завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Тернопільської обласного лабораторного центру МОЗ України Світлана Крутяк. Спеціаліст деталізувала, що всього людей, які мали симптоми отруєння, — 179, з них — 50 дітей. Представники агропідприємства, яке минулого тижня приводило обробку полів, звернулися до сільської ради із письмовим попередженням про намір провести такі роботи. Однак у їхньому повідомленні була відсутня назва гербіциду.

Свої висновки щодо неприємного інциденту підготували у минулу п’ятницю спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Варто подати його текст повністю. У повідомленні йдеться:

«20. 09. 18 р. о 15. 18 до Борщівського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшло повідомлення від Борщівського районного відділення ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр» про випадок масового отруєння жителів села Іване-Пусте Борщівського району. За даними лабораторного центру, кількість постраждалих на цю ж годину була 179 осіб, 56 — з яких діти. Жодного постраждалого до лікарні не було госпіталізовано. На даний момент хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. Жодного постраждалого на лікуванні у лікувальних закладах на стаціонарному лікуванні немає.

За даним повідомленням на місце події оперативно виїхала група спеціалістів з головного управління. Уже на місці спеціалісти управління фітосанітарної безпеки та управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та спеціалісти районного управління встановили, що люди, які звернулись за меддопомогою, пов’язують погіршення стану здоров’я з обробкою полів поблизу їх села авіаційним методом.

При здійсненні вказаних обробок виявлено ряд порушень, зокрема, встановлено, що керівництво ТзОв «Агрополіс» порушило процедуру повідомлення органів місцевого самоврядування та населення. Сільського голову про обробку полів було попередженннно напередоні перед її здійсненям. Відтак, не були повідомлені завчасно і місцеві жителі. Згідно із законодавством, керівництво агрофірми повинно було повідомити жителів села не пізніше як за 2 дні до проведення авіаційного окроплення. На відео, яке представили місцеві жителі, видно, що не були дотриманні санітарно-захисні зони при проведення цієї обробки, видно, що літак розвертався над житловими будинками.

Препарат «Ураган-форте», який зазначений у повідомленні, зареєстрований, дозволений до використання на території України.

Спеціалісти Держпродспоживслужби в Тернопільській області відібрали взірці грунту та рослин для дослідження на залишкову кількість пестициду, яким здійснювалась авіаційна обробка зазначеного у повідомленні. Відбір проб здійснювавався в межах санітарно-захисної зони (тобто на відстанні ближче одного кілометра до житлових територій).

Результати досліджень, які на даний момент проводить фітосанітарна лабораторія, будуть відомі за 24 години.

Також вчора фахівці служби взяли участь у засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки при Борщівській РДА на якому заслухано дане питання, з прийняттям відповідного рішення.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проведе позапланову перевірку даного господарства, яким здійснювалась обробка на предмет дотримання вимог діючого законодавства за фактом масового отруєння мешканців села Іване-Пусте.

Дана інформація також направлена до керівництва ГУ Національної поліції в Тернопільській області».

Сьогодні час настільки непередбачуваний, що важко сказати: хто і як має дотримуватись всіх норм при обробці полів і як зробити так, аби від цього не постраждали люди. Чи препарати для агрохімічних робіт є безпечними і наскільки? Як попередити такі випадки і вберегти здоров’я людей?

Ці питання залишаються відкритими, адже на них немає чіткої відповіді. Звісно, є правила, але ними нехтують. Адже якби керівники агропідприємств добре засвоїли «Вимоги щодо застосування засобів захисту рослин в межах та за межами населених пунктів», де чітко прописані усі нормативи, права і обов’язки всіх сторін, то й біди можна було б уникнути.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото з вільних джерел