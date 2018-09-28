Незвичайний музей у сільській школі

У школі села Мушкатівки Борщівського району діє незвичний музей домашньої ікони, в якому зібрані старовинні, намолені роками раритети сільських родин села.

Ідея облаштування такого музею виникла кілька років тому в колишнього директора школи, голови Борщівського районного осередку Союзу українок Марти Кузьмич. Для цього Марта Кузьмич тоді навіть пожертвувала своїм кабінетом. А почалось усе, як розповіла Марта Ярославівна, з обласного семінару із християнської етики, який декілька років тому проходив на базі сільської школи.

— Тоді я принесла з дому кілька старих ікон, повісила їх на стінах у себе в кабінеті, та так додому і не забрала. Потім хтось із вчителів зголосився, що теж має вдома гарні образи, і приніс їх сюди. Пізніше, вже як хтось заходив до мене, то завжди звертав увагу на ікони на стінах. Якось так мимоволі і виникла думка зробити тут музей. До його створення долучилося багато людей з нашого села: батьків, дітей, вчителів, — ділиться Марта Кузьмич. — Якось одна жінка принесла до нас статую Матері Божої. Вона натрапила на неї, коли розчищала підвал, фігура була завалена землею. Ми відреставрували її, і ось Матір Божа стала окрасою кабінету.

За увесь час назбиралося понад сто ікон, щоправда, усіх їх немає де вивісити, тому в музеї є лише п’ятдесят. Є серед експонатів й унікальні образи, привезені переселенцями із Лемківщини. Вони написані особливими техніками, лики святих тут зображено у квітковому обрамленні. «Тайна вечеря», «Розп’яття Ісуса Христа», «Богородиця з Дитятком», «Ісус навчає учнів», «Святий Миколай» — усі ці образи дуже старі, до них молилося не одне покоління християн, тому вони несуть особливу, цілющу енергетику. Прикрашають стіни музею і родинні чорно-білі ікони дідуся та прабабусі пані Марти.

— Вони у нашій хаті були завжди, скільки себе пам’ятаю, то є наша родинна реліквія, — каже Марта Ярославівна. — Я навіть рамки не міняла. Так і залишила ті чорні, що є. Бо якщо поміняю на нові, втратиться їх автентичність.

У колекції є багато й простих фотографованих образів. Але релігійного значення вони не втрачають, бо є намоленими нашими предками.

Марта Ярославівна, коли ще працювала директором, завжди запрошувала гостей у цей кабінет-музей. Часто тут відбувалися уроки християнської етики.

Музей домашньої ікони в неділю став місцем проведення конференції «Християнство в Україні» — з нагоди 1030-ліття хрещення Руси, яку організували члени районного осередку «Просвіти». Просвітяни, вчителі, громадські діячі розповідали про роль віри для нашого народу, його історичної долі. Організатори Марта Кузьмич, Оксана Ундерко, Петро і Марія Довгошиї, Наталя Галушка, Володимир Ярчук, Надія Цибрій, Олег Юрків підготували тематичні цікаві виступи, які яскраво доповнили тематику зустрічі.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото авторки