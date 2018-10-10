ЧОГО ОЧІКУВАТИ НЕРЕФОРМУВАНИМ ЗАСОБАМ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» на роздержавлення відводить три роки: з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 рік. При цьому протягом зазначеного строку повинні завершитись і перший, і другий етапи реформування. Однак, далеко не всі державні та комунальні засоби масової інформації беруть участь у роздержавленні. Трудові колективи свідомо вирішили не брати участі в цих процесах, інші – зайняли вичікувальну позицію і не поспішають з перетвореннями. Проте, час плине швидко і вже починають поставати питання про те, а що ж буде з тими друкованими засобами масової інформації, які не вкладуться у відведений законом строк і не звершать реформування до кінця 2018 року?



Стаття 11 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» встановлює правові наслідки незавершення процесу реформування у вищезазначені строки.

Зокрема, абзац 2 частини 2 цієї правової норми передбачає, що у разі неподання засновником (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації до органів Міністерства юстиції України, а саме до Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області заяви про перереєстрацію відповідного друкованого ЗМІ у строк до 31 грудня 2018 року це стає підставою для визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним. Це означає, що з 1 січня 2019 року такі засоби масової інформації фактично припинять своє існування.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.

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