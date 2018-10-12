Чи можуть складні життєві обставини розчулити уряд?

Cхоже на те, що проблеми з призначенням субсидій порушуватимемо не раз на шпальтах нашої газети впродовж наступних місяців, бо ситуація, що склалася з цією допомогою, хвилює значну частину наших читачів. Для «Вільного життя плюс» Кабінет міністрів надсилає роз’яснення з приводу нововведень, що набрали чинності з травня цього року. Але, як з’ясувалося, з київських пагорбів не всі проблеми, що є в регіонах, можна добре роздивитися. Фактично про це на зустрічі з журналістами сказав заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

За його словами, рішення влади щодо субсидій мало б бути гнучкішим, інакше кількість тих, хто отримував допомогу, може різко скоротитися. Так, у Тернополі із понад 48 тисяч домогосподарств, що мали субсидію на перше травня цього року, на початок жовтня оформили документи лише трохи більше як вісім тисяч.

— Уряд повідомляє, що місцеве самоврядування має повний вплив на призначення субсидій. Але це неправда, — каже Леонід Бицюра. — Адже комісії, що створені на місцях для розгляду заяв претендентів на субсидію в тому разі, коли управління соцполітики їм відмовляє, можуть діяти винятково в межах постанови уряду.

За словами Бицюри, в результаті значна частина українців, зокрема й жителів обласного центру, не матиме цієї допомоги. Почнеться опалювальний сезон, люди побачать платіжки й, очевидно, прискорять оформлення документів. Нагадаю: субсидію призначають із місяця звернення.

Якщо жителі не платитимуть за тепло, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг опиняться в критичній ситуації: їм не надходитимуть кошти від громадян і держава не компенсуватиме видатків, бо не буде підстав — не призначені субсидії. Уже тепер, за словами Бицюри КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» має заборгованість 19,9 млн грн, «Тернопільміськгаз» — 8,8 млн грн.

Важливо: не варто розраховувати тільки на автоматичне перерахування субсидії, потрібно обов’язково звернутися в управління соцполітики й уточнити, маєте право на допомогу чи ні.

Про тих, кому не потрібно звертатися в управління соцполітики, розповів начальник управління соціальної політики Тернопільської міськради Володимир Сулима. Така інформація важлива не лише для тернополян, а й для решти жителів області. Тож ті, хто влітку отримував субсидію — сім тисяч родин у Тернополі — отримають допомогу автоматично. А окрім них, люди звернулися із заявами про надання субсидії з першого травня і яким вона «не вийшла» за розрахунком — була нульовою. Їхні документи є в базі даних, тож субсидію перерахують на зимовий період. Решта громадян обов’язково повинна звернутися до фахівців із заявою і декларацією про доходи.

— Навіть при обмежених функціях комісії частина родин може набути право не субсидію, — каже Володимир Сулима. — Наприклад, у складі домогосподарства є особа, яка не має доходів, або отримує дохід нижчий від мінімальної заробітної плати, або не сплатила ЄСВ. За таких обставин родина не має права на призначення житлової субсидії, але комісія може розглянути питання, якщо особа перебуває в складних життєвих обставинах, спричинених хворобою, і це підтверджено довідкою лікарсько-консультативної комісії — ЛКК. Тоді комісія може ухвалити позитивне рішення.

Загалом упродовж літа до 1700 сімей отримали право на субсидію в Тернополі за рішенням комісії.

Тим, хто планує звернутися за призначенням субсидії, варто звернути увагу на те, коли комісія може ухвалити позитивне рішення:

* коли в складі домогосподарства є особа, яка не має доходів, або отримує дохід нижчий від мінімальної заробітної плати, або не сплатила ЄСВ, якщо людина перебуває в складних життєвих обставинах, спричинених хворобою (підтверджено довідкою лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я);

* якщо хтось із родини отримав у власність майно, землю, придбав вартісну річ — комісія вивчає обставини, за яких набута власність, як придбана;

* у домогосподарстві є особа, що зареєстрована, але фактично не проживає, комісія може виключити її зі складу сім’ї. Обов’язкова довідка про те, де ця особа фактично проживає. Але щодо чоловіка-дружини такого рішення комісія не може ухвалити: доходи одного дораховують до доходів іншого подружжя, де б вони не були зареєстровані;

* для внутрішньо переміщених осіб без реєстрації;

* якщо в приміщенні живують люди без реєстрації, але є договір найму житла.

Наразі не мають права на субсидію (і комісія тут безсила) ті, в кого є будинок площею понад 200 кв. м, чи квартира 120 кв. м, якщо член сім’ї перебував за кордоном протягом 60 і більше днів.

— Ми підготували пропозицію, щоб у такому разі за рішенням комісії призначали субсидію, якщо в такому будинку чи квартирі проживають лише особи непрацездатного віку або сім’я в складних життєвих обставинах, — каже Леонід Бицюра.

Чи візьме уряд до уваги пропозиції Тернопільської міської ради про те, щоб у випадках, коли в людини дохід менший від мінімальної зарплатні, вона не платила ЄСВ, коли сім’я має велику житлову площу або ж хтось перебуває на заробітках за кордоном, комісія мала право ухвалювати рішення про призначення субсидії, бо люди опинилися в складних життєвих обставинах, і, зрештою, як визначити, наскільки ці обставини складні — питання.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел