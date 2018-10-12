КАЖУТЬ, ЩО СТАЛИ ЖИТИ КРАЩЕ. Згідно з даними Держстату, у січні-серпні нинішнього року фізичний оборот роздрібної торгівлі зріс порівняно з аналогічним періодом торік на 5,4%. А це безпосереднє свідчення зростання купівельної спроможності громадян. У географічному плані найбільше зростання зафіксовано у Луганській (27,9%), Донецькій (13,3%), Полтавській (10,8%) та Закарпатській (10,2%) областях. Багато, за версією Держстату, купують на Івано-Франківщині, Київщині, Вінниччині, Сумщині, Миколаївщині та Житомирщині.

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НА ПРЕЗИДЕНТА ПОДАЛИ ДО СУДУ через його звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. Позивач ГО «Неурядова організація верховенства права» просить суд встановити відсутність повноважень у Глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій. З цього приводу прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко написав у Фейсбуці: «Бачу, що Росія не може змиритися з правом українців на власну церкву. Вже й позови до суду з’явилися. У зв’язку з цим хочемо заявити: боротьба за Томос про автокефалію відповідає національним інтересам і є питанням національної безпеки. У такій ситуації це не право, а обов’язок Президента діяти».

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ЛИШЕ ОДНА УМОВА. Українська православна церква Київського патріархату може перейти на новоюліанський календар, заявив в інтерв’ю «Українській правді» її предстоятель Патріарх Філарет. «В принципі це можливо. Більшість православних церков перейшли на цей календар. Тільки п’ять православних церков досі цього не зробили. Це Єрусалимська, Російська, Українська, Сербська і Грузинська. Перехід можливий. Але за яких умов? Якщо народ буде згоден перейти», — підкреслив глава УПЦ КП. Він також нагадав, що в 20-ті роки XX століття церква вже переходила на новий календар, на григоріанський, але люди до церкви не приходили. І тепер на Різдво, 25 грудня, в храмах немає людей. Новоюліанський календар — це модифікація юліанського, розроблена сербським астрологом Міланковичем 1923 року. Ним користуються 11 помісних православних церков.

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«ЗЕМЛЕТРУС» ДЛЯ ПУТІНА. Британський та канадський політолог українського походження Тарас Кузьо вважає, що незалежна Українська православна церква стане для Путіна землетрусом. За його словами, отримання Томосу щодо надання автокефалії є настільки ж значущим для мільйонів українців, як і розпад совка. Т. Кузьо наголошує, що отримання Томосу — «останній елемент істинної незалежності України».

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І ЩО ТУТ СКАЖЕШ… Терористи «ЛНР» відкрили каплицю «пам’яті жертв агресії України». Настоятелем її призначили протоієрея УПЦ(МП) Сергія Скороходова. Про це розповів у Твітері відомий український лікар, засновник проекту «Колаборанти, які бувають в Україні» Олександр Чернов. За його словами, Скороходов є частим гостем Києва, а ця «каплиця» внесена до реєстру храмів УПЦ(МП).

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МАНІПУЛЯЦІЯ ЗАДЛЯ ЗДОРОВ’Я. Письменник, журналіст, ведучий ток-шоу DROZDOV та «Прямим текстом» на телеканалі ZIK Остап Дроздов стверджує: «Я є противником концепції так званої об’єктивної журналістики. Я не вважаю, що ми повинні давати слово двом сторонам. Журналістам треба бути більш перебірливими в тому, кому давати слово. Під виглядом об’єктивності нам «втюхують» так звану гібридність. Під виглядом балансу думок нас змушують 50% ефіру віддавати відвертому злу. Я в це ніколи не грав. Можна сказати, що я є журналістом-маніпулятором у хорошому сенсі цього слова. Адже в поліклініці на дверях написано — маніпуляційна. Це той кабінет, де вам руками роблять здоров’я. І журналіст на шпальтах або на телебаченні це робить під свою відповідальність».

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СМІТТЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ. За даними міністра екології О. Семерака, 99% сміттєзвалищ України (а сукупно вони займають територію завбільшки в Чернівецьку область) не відповідають екологічним нормам. Відходи лежать просто неба на величезних площах, час від часу там спалахують пожежі, як було торік на полігоні неподалік Львова. Спалюється 2,7% відходів, на повторну переробку йде лише три відсотки.

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ДЕ НАЙБІЛЬШЕ, А ДЕ НАЙМЕНШЕ? За даними опитування американських соціологів, проведеного в 106 країнах світу, 56 відсотків американців моляться щодня. У сусідній Канаді настільки релігійних людей — 25%, в Австралії — 18%, а у Великій Британії — тільки шість відсотків. Загалом у Європі про свої щоденні молитви заявили 22% опитаних. А найменш релігійною країною є Китай: у Піднебесній щодня моляться лише два відсотки громадян, і лише для трьох відсотків китайців релігія є чимось важливим.

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ЛОМБАРДУ — 400 РОКІВ! 28 вересня 1618 року в Брюсселі відкрили перший у світі ломбард — у такому вигляді, як вони є сьогодні. Заклад відкрили під маркою дому Ломбарді, який невдовзі став володарем мережі кредитних закладів по всій Європі. А його клієнтами були навіть королівські родини.

За інформаціями видань «Cільські вісті», RISU, «Релігійна правда», «День», «Україна молода», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел