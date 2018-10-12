До Покрови осінь, а після неї — зима

У неділю християни відзначатимуть свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ця дата для українців є особливо значущoю, адже вважається ще й Днем козацтва, створення УПА, а віднедавна — і Днем захисника України.

За легендою, цього дня військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ’я — Константинополь, намагаючись захопити його. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. І Матір Божа, за переказами, з’явилася перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити їх.

Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд і його дружинники прийняли святе хрещення і стали християнами.

За іншою версією, натхненням для свята стало видіння Андрія Юродивого під час облоги Константинополя військами агарян. Святий сподобився зі своїм учнем Епіфанієм побачити Пресвяту Богородицю в оточенні ангелів і святих. Під час Всенічної служби Вона, стоячи на колінах, зі сльозами молилася за спасіння народу в місті, яке оточили вороги. Потім Матір Божа зняла зі своєї голови омофор і накрила цим покровом весь народ, що був у церкві. Це означало спасіння жителів Константинополя. До слова, сам святий отримав від Бога дар пророцтва й прозорливості, а також врятував дуже багато душ від погибелі. Його пам’ять у православній церкві вшановують 15 жовтня.

Цікаво, що на території України найдавнішою церквою, яка має назву свята, є храм у селі Сутківцях Хмельницької області, зведений 1467 року як фортеця.

У цей світлий празник християни вимолюють у Пресвятої Діви здоров’я, щастя й небесної опіки для себе та своїх рідних. А незаміжні дівчата, що мріють про сім’ю, просять Богоматір подарувати їм доброго чоловіка та дітей.

На Покрову наші предки пекли млинці і обносили ними кути житла, щоб задобрити домовика. Також люди обкурювали хати димом від підпалених гілочок яблуні або вишні — для добробуту й удачі.

Підготувала А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел