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12.10.2018 автор:  Вільне Життя

Стаж підприємців зараховуватимуть

Стаж підприємців із 1998 по 2003 роки зараховуватиметься на підставі довідки про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Третього жовтня ухвалено постанову Кабміну «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній», якою урегульовано питання обчислення трудового стажу фізичних осіб-підприємців.

— Відповідно до цієї постанови, фізичним особам-підприємцям зараховуватимуться до стажу при обчисленні пенсії періоди ведення фізичними особами підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі із застосуванням фіксованого податку:

з першого січня 1998 року по 31 грудня 2003 року — на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

з першого січня 2004 року по 31 грудня 2017 року за бажанням особи — за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) незалежно від суми сплачених коштів, — пояснила головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету ТО УПФУ Тернопільської області Олександра Кулина.

Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел

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