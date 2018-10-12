Стаж підприємців зараховуватимуть

Стаж підприємців із 1998 по 2003 роки зараховуватиметься на підставі довідки про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Третього жовтня ухвалено постанову Кабміну «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній», якою урегульовано питання обчислення трудового стажу фізичних осіб-підприємців.

— Відповідно до цієї постанови, фізичним особам-підприємцям зараховуватимуться до стажу при обчисленні пенсії періоди ведення фізичними особами підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі із застосуванням фіксованого податку:

з першого січня 1998 року по 31 грудня 2003 року — на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

з першого січня 2004 року по 31 грудня 2017 року за бажанням особи — за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) незалежно від суми сплачених коштів, — пояснила головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету ТО УПФУ Тернопільської області Олександра Кулина.

Валентина ДЕВЛИШ.

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