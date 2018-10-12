Така різна, але однаково талановита

Феєричним було відкриття XXVII концертного сезону муніципального Галицького камерного оркестру під орудою цьогорічного лауреата обласної премії в галузі культури (номінація «Музика» — імені Соломії Крушельницької) народного артиста України Василя Феленчака. І був це «Вечір сучасної української музики».

Попередній концертний сезон оркестр закривав програмою «Перлини світової музики». І я дорікнула музикантам, що серед тих перлин не виявилося жодного твору українських композиторів. Невже їх немає у нас? До честі Маестро він не образився, не виправдовувався, що концерти української музики вже були в репертуарі колективу, а гонорово вирішив — відкрити новий сезон концертом сучасної української музики, бо й сам про це давно думав. До того ж не пішов найлегшим шляхом: не зібрав популярні українські мелодії, які теж, певна річ, були б сприйняті схвально, а вирішив створити програму, яка б розкривала тематичне розмаїття вітчизняної музики, її настроєве й емоційне багатобарв’я. Це було непросте завдання, бо хотілося, щоб і класика звучала, і Шевченко був присутній, і Майдан, і щоб тернополяни почули твори відомих композиторів, котрі ще не звучали у нашому місті…

Василь Феленчак улітку, як казав мені, відпочивав від колективу, але не від музики. Кілька разів їздив у Київ, шукав ноти творів, які б прикрасили програму. А потім були репетиції, репетиції. Слухач про цю працю не відав, зате був вражений тим, що отримав на виході: такий талановитий, емоційний і пізнавальний екскурс в українську музику. Тут нічого не випирало, не домінувало, усе було на своєму місці і кожен номер програми був вмотивований. На загальне музичне тло мелодії лягали, як у художника мазки фарби на полотно.

Класику представляли твір М. Лисенка «Листок з альбому» та «Молитва» Василя Барвінського. Доля останнього не може не вражати. Уродженець Тернополя, за твердженням критиків, він здобув такий світовий розголос, як мало хто з українських митців. Його ноти друкували у провідних культурних центрах світу — від європейських міст до Нью-Йорка і Токіо. Але 1948 року композитора з дружиною на десять років засилають у мордовські табори, а його твори, за наказом партійного керівництва, спалюють на подвір’ї Львівської консерваторії. Та переживши страшні потрясіння, вийшовши на волю, Василь Барвінський з пам’яті відновлює частину творів і пише нові. «Молитва» — друга частина його останнього твору — квінтету для фортепіано і струнно-смичкових інструментів. Присвячена вона воїнам УПА і втілює молитву в’язнів про повернення на волю.

Музика легко лягає і на мелодійну поезію Шевченка. Так, знаменитий його твір «Думи мої, думи мої» ще в 1860 році став піснею, яку написав композитор і фольклорист Олександр Рубець. А через сто років професор із Харкова Дмитро Клебанов пише парафраз для струнного оркестру на тему відомої пісні, який і прозвучав у концерті. Тему Майдану представила «Постлюдія пам’яті» молодої обдарованої композиторки, нашої землячки, а нині львів’янки Мар’яни Рудакевич. Вона була у залі, і публіка дуже тепло сприйняла її твір, а потім гаряче аплодувала авторці.

Три музичні твори — «Ліхтар» Олега Безбородька, «Елегія» Євгена Станковича та «Сюїта-варіації для камерного оркестру» Володимира Івасюка того вечора вперше звучали в Тернополі. Найбільше враження на слухачів справила саме інструментальна музика композитора-пісняра, про яку до цього вечора мало хто знав. Ми звикли до мелодійних пісень Володимира Івасюка, життя якого трагічно обірвалось у тридцять років, а тут трагічна, надривна музика. За твердженням музикознавців, у ній закодоване зламане життя та обірваний політ митця.

А завершували концерт музичні твори в обробці давнього друга муніципального Галицького камерного оркестру Ростислава Бабича. Тут і відомі «Плотогони» — буковинські мелодії на теми пісень Володимира Івасюка, і українські народні пісні «Сусідка» та «Ой під вишнею», і закарпатська мелодика «Карпат». То було гідне завершення цього дивовижного калейдоскопу української музики — такої різної і талановитої.

Цікавий епізод із творчої біографії Ростислава Бабича прозвучав на концерті. Коли на запрошення Галицького камерного композитор приїхав у Тернопіль, то зізнався, що ніколи не був у Карпатах. «Це можна виправити. Я відвезу вас туди», — сказав Василь Феленчак. Карпати полонили Бабича, а відтак потужно й щедро зазвучали їхні мотиви в його творчості.

Отож, ми не тільки слухали гарну музику, а й, як завжди на концертах Галицького камерного, дізнались багато цікавого про твори, які звучали, і про людей, котрі їх створили. А вели концерт незмінні ведучі колективу поетеса Олена Лайко та заслужений журналіст України Михайло Зубик.

Дякуємо оркестру і Маестрові Феленчаку: ви вмієте дарувати шанувальникам музики справжнє свято. Цього разу його ім’я було — сучасна українська музика.

Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел