У Борщеві знімають «Довбуша»

У печері-музеї Вертеба, що на Борщівщині, нині тривають зйомки кінострічки «Довбуш». Для зйомок фільму обрали унікальні природні локації печери, яка, до речі, є відділом Борщівського обласного краєзнавчого музею.

За інформацією прес-служби Тернопільської облради, проект кінокартини став переможцем 10-го конкурсного відбору Держкіно в секції ігрових тематичних фільмів «Велич українського духу на прикладах легендарних героїв народного фольклору».

Режисером картини є український кінематографіст, автор фільму «Поводир» Олесь Санін. Сценарій написаний Василем Портяком, Максимом Чернишем та Олесем Саніним. Продюсує картину Максим Асадчий.

Фото із сайту ТОР