Адвокат системи безоплатної правової допомоги допоміг вирішити земельний спір

На початку 2018 року до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася жителька Тернопільського району із заявою про надання їй правової допомоги у вирішенні земельного спору з сусідами.

Так, заявниця повідомила, що їй належить на праві власності земельна ділянка на території одного із сіл району. Тривалий час суміжний землекористувач чинить їй перешкоди в користуванні спільною під’їзною дорогою — він самовільно встановив на ній огорожу, яка перекриває доступ до земельної ділянки жінки.

Оскільки особа заявника підпадає під категорію, передбачену п.1 ч.1 ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Тернопільський місцевий центр в травні 2018 року доручив ведення справи адвокату Т. Сердзінській.

За результатами вивчення справи та на підставі зібраних матеріалів і доказів адвокат підготувала й подала в інтересах заявниці позовну заяву до Тернопільського міськрайонного суду про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.

Судове слухання справи тривало понад півроку. За цей час суд заслухав обгрунтування позовних вимог позивача та дослідив позицію відповідача і подані ним заперечення, отримав пояснення інших учасників справи, оцінив зібрані у справі докази. Відповідач на засідання не з’являвся, а свою позицію виклав лише письмово у поданій до суду заяві.

Належним чином дослідивши зібрані у справі докази, суд дійшов до переконання про наявність факту порушення прав і законних інтересів позивача іншою стороною справи – відповідачем.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 22 жовтня 2018 року позовні вимоги позивача задоволено та зобов’язано відповідача усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою шляхом знесення за власні кошти самовільно встановленої огорожі, будки та вольєру, які розміщені біля земельної ділянки належної позивачу та перекривають під’їзну дорогу до земельної ділянки позивача.

Ірина МАКСИМЮК,

начальник відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

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