«Еволюція душі» допомагатиме хворим дітям

У Тернополі відбулося відкриття благодійного фонду «Еволюція душі». Мета роботи фонду — надання фінансової допомоги на лікування хворих дітей. Під час відкриття відбувся благодійний аукціон, де продавали картини тернопільської художниці і співзасновниці фонду Христини Снігур. Усі виручені кошти пішли в новостворений благодійний фонд.

На презентації фонду були присутні: Христина Снігур — митець, автор проекту «Еволюція душі», співзасновниця фонду Ігор Слободянюк — приватний підприємець, співзасновник фонду,

Юрій Киричок — лікар-інтерн, директор фонду,

Катерина Вустич — лайф-коуч, організаторка проекту.

Ігор Слободянюк повідомив, що гроші для хворих збиратимуть також і на банківський рахунок. Вся інформація про обіг коштів буде висвітлюватися на сайті фонду. Там будуть розміщувати фінансові звіти, а також відгуки тих, кому допомогли.

Наразі співзасновники фонду збирають інформацію про тих дітей, яким потрібні гроші для лікування. Маючи певні кошти, вони розприділятимуть, кому і яку суму надати на лікування.

До слова, на відкритті благодійного фонду «Еволюція душі» під час аукціону було продано дев’ять картин художниці, за які зібрали понад 51 тисячу гривень. Також кількома днями раніше було продано ще одну картину в США, за яку було виручено ще півтори тисячі доларів.

Галина ЖУК.

На фото авторки: під час презентації благодійного фонду «Еволюція душі».