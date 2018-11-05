Коли єдиний внесок не сплачується

Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу І Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449, платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства. Якщо вони, звісно, не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Згідно з пунктом 7 розділу ІV інструкції протягом особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року за номером 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», платники, визначені підпунктом 6 пункту 1 розділу II інструкції, звільняються від виконання своїх обов’язків. Зокрема в разі призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, — з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію).

Підставою для звільнення у випадках, зазначених у пункті 7 розділу IV інструкції, є заява, зокрема, члена фермерського господарства та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів особою протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації).

Ця норма застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року за номером 303 «Про часткову мобілізацію», та протягом усього особливого періоду.

Тобто члени фермерського господарства, призвані до Збройних сил України в зв’язку з мобілізацією, на особливий період, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, на весь строк їх військової служби звільняються від сплати єдиного внеску. Водночас члени фермерського господарства, прийняті на військову службу за контрактом, не звільняються від сплати єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області