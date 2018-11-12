Новий порядок надання довідки

Повідомлення від Тернопільського управління головного управління ДФС у Тернопільській області. Міністерство фінансів України наказом від 3 вересня 2018 року за номером 733 затвердило Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Згідно з пунктом 2 наказу втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року за номером 567 «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів».

Порядок розроблено з метою поліпшення обслуговування платників при наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Для отримання довідки платник подає заяву за вибором:

у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Довідка або відмова у наданні довідки готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано. Довідка надається безоплатно за вибором платника в паперовій або електронній формі. Строк її дії становить десять календарних днів з дати її формування.

Наказ № 733 набирав чинності з дня набрання чинності Закону України від 05 жовтня 2018 року за номером 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги», але не раніше дня його офіційного опублікування. Тобто — із 7 листопада 2018 року.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників або телефонами: 43-46-10, 43-46-46.

Фото Тернопільського управління ГУ ДФС у Тернопільській області