Активно користуються послугами

Упродовж січня-травня цього року в сімнадцяти Центрах обслуговування платників територіальних підрозділів головного управління ДФС у Тернопільській області побували 161778 візитерів. Фахівці фіскальної служби Тернопільщини надали їм 53758 адміністративних послуг.

Відрадно, що мешканці краю активно користуються електронними сервісами, застосовуючи ключі цифрового підпису. Тому в них зникає потреба особистого візиту до фіскальних установ.

Третину всіх адміністративних послуг надали працівники Тернопільського управління — 16878 (31,4 відсотка). Трохи менше — Кременецького — 10893 (20,3 відсотка), Теребовлянського — 9225 (17,2 відсотка), Чортківського і Козівського управлінь — відповідно 7469 (13,9 відсотка) і 6904 (12,8 відсотка), а також ГУ ДФС в області — 2369 (4,4 відсотка).

Найчастіше відвідувачі зверталися для того, щоб отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника. Цією послугою скористалися 21138 мешканців області. Також значну кількість послуг надали з видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 16997. Із метою отримання витягів із реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку звернулися відповідно 2954 та 2638 осіб.

У приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Упродовж січня-травня 2019 року працівники підрозділу згенерували 5618 відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області