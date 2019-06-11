Способи подання податкових декларацій

Згідно з пунктом 49.3 статті 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше ним не передбачено. Про це нагадали в головному правлінні ДФС у Тернопільській області.

Способів є кілька:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та «Про електронні довірчі послуги».

Єдиною підставою для відмови в прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі в зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Відповідно до пункту 49.4 статті 49 Кодексу платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог згаданих Законів України.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог цих же Законів України.

При припиненні договору про визнання електронних документів із підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами «а» і «б» пункту 49.3 статті 49 Кодексу.

Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області