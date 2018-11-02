Шукаймо резерви податкових надходжень

У Тернопільському Центрі розвитку місцевого самоврядування нещодавно відбувся навчальний семінар «Податкові надходження у структурі доходів ОТГ». Він став логічним продовженням співпраці, що про неї домовилися учасники вересневого засідання круглого столу, під час якого представники головного управління ДФС у Тернопільській області та Центру розвитку місцевого самоврядування обговорили актуальні питання податкових надходжень — основою фінансової спроможності територіальних громад.

Для участі в навчальному семінарі запросили фінансистів і головних бухгалтерів об’єднаних територіальних громад, а також посадовців органів місцевого самоврядування, які задіяні в бюджетному процесі. Метою семінару був розгляд інструментів об’єднаних громад щодо збільшення власних надходжень до бюджету, підвищення податкової грамотності посадовців ОТГ.

Основними спікерами на семінарі виступили фахівці і посадовці ГУ ДФС у Тернопільській області, а також начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці в Тернопільській області та радники ЦРМС.

Зокрема заступник начальника відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб, єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Руцький і головний державний ревізор-інспектор відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб, єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Віктор Орнатовський детально розповіли присутнім про нюанси наповнення бюджету податком на доходи фізичних осіб, сплати єдиного податку, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також фахівці фіскального відомства звернули увагу на важливість легального здійснення підприємницької діяльності та офіційного працевлаштування найманих працівників. Адже належна сплата податків — це основа наповнення бюджетів громад, запорука соціального економічного розвитку.

Про особливості сплати податків і зборів юридичними особами розповів головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування екологічного податку, рентної плати та місцевих податків і зборів управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Ярослав Бриняк. А радник з місцевих фінансів Тернопільського ЦРМС, створеного за підтримки програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України Сергій Триюда проінформував про доходи бюджетів об’єднаних територіальних громад за дев’ять місяців 2018 року та про особливості планування бюджетів на наступний рік.

Далі завідувач сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області Наталія Сорока запропонувала громадам активізувати співпрацю також і в мережі Інтернет, активніше користуватися сайтом ДФС та сторінкою фіскальної служби на Фейсбуці.

Фінансисти ОТГ також обговорили з експертами ЦРМС питання нормативно-правового регулювання місцевих податків та зборів, вплив місцевих податків та зборів на місцевий розвиток та розглянули неподаткові надходження в якості додаткового резерву наповнення бюджету.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області