Способи маніпуляції виборцями

Є кілька найпоширеніших способів маніпуляцій, якими послуговуються політики та їхні штаби, особливо в період передвиборчих кампаній.

Найпоширеніший із них — це вибіркова соціологія. Реальні дані соціологічних досліджень значно складніше показати і пояснити, аніж вигадані. У таких випадках посилаються лише на пункти, які вигідні політикові мовчать про ті, які не є привабливими для нього.

Ще одна маніпуляція — так звана «уявна більшість». Це найменш затратний спосіб, коли розповідають, що ту чи іншу ідею або персону підтримує «більшість українців». Завдання політиків при цьому — ненав’язливо переконати людей, що їхні ідеї є популярними, а тих, хто їх не підтримує, — меншість.

Існує поняття так званої «липової соціології». Це ті випадки, коли політичні сили чи особи замовляють рейтинги, зроблені за результатами опитувань на телеканалах, у друкованих ЗМІ, в інтернет-виданнях.

Ще один спосіб маніпуляції — боти. Політики можуть купувати їх у соціальних мережах. Часто ботом є одна людина, яка в інтернеті реєструється під багатьма іменами і видає себе за різних осіб. Вона пише коментарі під дописами політиків, розхвалює їхні постаті і закликає підтримувати того чи іншого кандидата або політичну силу. Нині також практикують платити чималі кошти за позитивний допис чи відео відомим блогерам.

Христина ГРАМЯК,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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