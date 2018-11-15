В ТНПУ репрезентували книжку про війну

Нещодавно в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка відбулася зустріч студентів із психологом, учасником бойових дій у зоні проведення АТО Андрієм Вовною. Він представив аудиторії свою книгу під назвою «Психологія мобілізованого (нарис)».

Спершу книжка мала вийти в світ під назвою «Мендельсона». Однак втор змінив свою думку, тож видання вийшло друком з новою назвою.

Тут поетапно описується життя військових, їх емоції та переживання на полі бою і в окопах.

Автор розповів про свій довід перебування в зоні АТО, курс реабілітації і проблеми, з якими довелося зіткнутися в мирному житті.

Юлія КОВАЛЬЧУК,

студентка ІІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото авторки і з сайту видавництва “Мандрівець”

