Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Впродовж кількох останніх років в Україні актуальною залишається тема захисту тварин від насильства та навмисного знищення. Такі тенденції пов’язані з істотним збільшенням випадків жорстокого поводження з тваринами, серед яких є як домашні улюбленці, так і циркові вихованці.
Розглянемо поняття “жорстоке поводження з тваринами”. Воно включає в себе не пов’язані зі самообороною дії людини, що наносять шкоду тваринам, викликають у них фізичні або психічні страждання. Жорстокість полягає не лише в заподіянні тварині болю, але і в залякуванні, переміщення їх у небезпечне середовище чи ситуацію, яка викликає надмірні чи невиправдані страждання, залишеннядомашніх тварин без нагляду.
У ряді країн, у тому числі Україні, знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування цих тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, чи у присутності неповнолітніх, становить склад злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України.
З 2017 року в Україні посилили відповідальність за знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, залишення тварин напризволяще, в тому числі порушення правил утримання тварин. За вчинення таких дій слідує сплата штрафу від 3400 до 5100 грн. Якщо ж порушення повторюється, або знущання відбувалося над двома і більше тваринами, то сума штрафу збільшується від 5100 до 8500грн або адмінарешт до 15 діб.
Випадки, коли насильницькі дії спричинили загибель тварини і при цьому особа, яка це вчинила, оприлюдню матеріали в соціальні мережі караються арештом до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Якщо такі дії були вчинені в присутності неповнолітнього – строк обмеження чи позбавлення волі становить 3-5 років.
Що робити у разі виявлення жорстокого поводження з тваринами?
- Зафіксувати жорстоке поводження з тваринами (фото-, відеозйомка);
- По максимуму знайти свідків, взяти їх контактні дані;
- Дізнатися контактні дані власника тварини;
- Звернутися із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви долучити фото, відео зйомку, контактні дані свідків;
- Інформацію збирають дільничні, а розслідування ведуть слідчі;
- Потім справу передають до суду, який приймає рішення щодо притягнення до відповідальності власника тварини.
Останнім часом у світі має місце трактування, що гуманне поводження з тваринами є однією із багатьох ознак цивілізованого суспільства.
За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.
Адреси структурних підрозділів Тернопільського місцевого центру – бюро правової допомоги:
— м. Бережани, вул. Банкова, 6;
— смт. Козова, вул. Дорошенка, 3;
— м. Підгайці, вул. Шевченка, 2а;
— смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80;
— м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 150.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.
Ірина МАКСИМЮК,
начальник відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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