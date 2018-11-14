За борги обмежуватимуть виїзд за кордон

У головному управлінні ДФС у Тернопільській області нещодавно проведено робочу зустріч заступника начальника обласного фіскального відомства Володимира Білого із керівником Державної виконавчої служби області Андрієм Хічієм. Під час неї обговорено основні напрямки взаємодії служб щодо скорочення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також податкового боргу фізичних осіб.

Зважаючи на те, що платниками єдиного внеску є всі фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які від імені громадян, що працюють за трудовим договором, нараховують та сплачують єдиний внесок, одним з основних акцентів зустрічі, на якому наголосив Володимир Білий, є організація роботи щодо обмеження права виїзду боржників фізичних осіб, а також керівників-божників юридичних осіб за межі України відповідно до статті 377¹ Цивільно-процесуального кодексу України.

Андрій Хічій повідомив, що Державною виконавчою службою в примусовому порядку з боржників стягнуто заборгованість у сумі 4 мільйони гривен. Надалі при стягненні заборгованості виконавчою службою будуть вживатися заходи з обмеження права виїзду боржників за межі України як ефективного інструменту погашення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також податкового боргу фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області