На сторінці Тимошенко в YouTube виявилося майже 50 тисяч фейкових підписників

Розробники відеохостингу вирішили «очистити» YouTube від фейкових підписників і ботів. Сторінка кандидатки в президенти України з-поміж її суперників «очистилася» найбільше.

У Юлії Тимошенко кількість підписників за один день впала на 44,3% — на понад 47 тисяч — зі 106 226 до 59 198, повідомляє «Громадське».

За цей же період в інших кандидатів в президенти такої динаміки не було, як-от у Петра Порошенка, Анатолія Гриценка, Андрія Садового, Олега Ляшка. У представника «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула кількість підписників знизилася на 590 — з 24 472 до 23 882.

За даними Комітету виборців України, партія Тимошенко витратила близько 100 млн грн за півроку на рекламу «Нового курсу».

А за даними дослідження контенту 10 національних інтернет-ЗМІ, яке провів Інститут масової інформації, найактивнішими замовниками політичної джинси в національних інтернет-ЗМІ є Юлія Тимошенко та «Опозиційна платформа – За життя». На них припадає по 25% та 23% політичних замовних матеріалів відповідно.

Скріншот із порталу Socialblade.com і YouTube

