Не продавайте неповнолітнім алкоголь і тютюнові вироби!

Начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендант повідомив, що з початку цього року працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів провели 229 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Порушники зазнали фінансових санкцій на суму 3,3 мільйона гривень.

— У кожному випадку встановлено порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», — констатував Ігор Юлійович. — Виявлено 95 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від установлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних. Ще 49 разів податківці зафіксували реалізацію алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці. Стали свідками і 35-х випадків продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 21-го року. Також фахівцям фіскальної служби вдалось встановити 19 фактів роздрібної торгівлі алкогольним напоями і три — тютюновими виробами без ліцензії тощо. Окрім того, встановлено 27 порушень Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Протягом січня-листопада цього року анульовано 368 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в тому числі 31-у — за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 21-го року. Найбільше таких порушень виявлено у Тернополі, де анулювали п’ять ліцензій та застосували штрафних санкцій на суму 34 тисячі гривень. У Зборівському районі за продаж алкоголю неповнолітнім анулювали чотири ліцензії, по три — у Кременецькому, Гусятинському і Борщівському районах. А по дві — підприємцям Бережанського, Козівського, Шумського, Підволочиського, Чортківського і Збаразького районів.

Визнані такими, що втратили чинність, і 280 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними. З них 26 — за продаж тютюнових виробів неповнолітнім.

— Ця робота ведеться в співпраці з головами об’єднаних територіальних громад і керівниками райдержадміністрацій, — зазначив на завершення Ігор Комендат. — Загалом же нині підприємці області мають 4493 ліцензії на реалізацію алкоголю та тютюну.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області