Переплачену суму спадкоємцеві не повернуть

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці, фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Статтею 6 Закону визначено права та обов’язки платників ЄВ. А частиною тринадцятою статті 9 передбачено, що суми помилково сплаченого ЄВ зараховуються в рахунок майбутніх платежів ЄВ або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Повернення коштів ЄВ у випадках помилкової або надмірної сплати сум ЄВ передбачено Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 січня 2016 року за номером 6.

Обов’язковою умовою повернення надміру та/або помилково сплачених сум ЄВ є заява платника, що подається до контролюючого органу, на рахунок якого сплачено суми ЄВ, у випадках, встановлених пунктом 5 порядку.

Отож у разі смерті фізичної особи — підприємця — платника ЄВ його спадкоємець не має право на повернення надміру або помилково сплачених сум ЄВ, оскільки в розумінні згаданого Закону спадкоємець не є платником ЄВ і на нього не розповсюджуються права та обов’язки платника.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області