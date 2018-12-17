Платформа правових консультацій «WikiLegalAid»

«WikiLegalAid» – це довідковo-інформаційна платформа правових консультацій, яка дає можливість знайти відповіді на найактуальніші правові питання.

Вона була створена з метою надання якісних правових консультацій співробітниками системи безоплатної правової допомоги. Зараз скористатися можливостями платформи «WikiLegalAid» може кожен хто має доступ до мережі Інтернет.

Переваги довідково-інформаційної платформи:

Просто – знайти актуальну інформацію з багатьох правових питань тепер можна на єдиній базі правових консультацій, що містить як посилання на актуальну законодавчу базу, так і практичні рекомендації від фахівців системи БПД.

Безкоштовно – доступ до всіх правових консультацій бази є безкоштовним для користувачів платформи.

Для всіх – базою правових консультацій можуть користуватись як практикуючі юристи, студенти-правники, правозахисники, так і пересічні громадяни. Консультація сформована так, що відповідь буде зрозуміла усім.

В базі правових консультацій міститься більше 1400 консультацій на найактуальніші правові питання з якими звертаються клієнти до системи БПД. Окрім правової інформації в них міститься судова практика та зразки правових документів.

База правових консультацій була створена на основі найактуальніших та найпоширеніших питань з якими звертаються громадяни до системи БПД.

Працівники системи БПД систематично використовують базу правових консультацій «WikiLegalAid» для надання первинної правової допомоги. При чому системою БПД вже було надано понад 1,2 млн правових консультацій.

Платформа правових консультаціє є не тільки джерелом інформації для надання індивідуальної консультації. «WikiLegalAid» стала ресурсом, який дозволив юристам БПД обмінюватись набутим досвідом та поширювати успішні практики між собою. В правовій консультації ви можете побачити не тільки посилання на нормативні акти, а й зразки процесуальних документів та посилання на судові рішення.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ?

Для того, щоб скористатися базою правових консультацій, достатньо ввести в пошукову строку на головній сторінці «WikiLegalAid» ключове слово або частину слова (корінь слова) і поставити знак «*», що звузить пошук.

Пошук видає перелік консультацій, які містяться в базі.

Здійснення пошуку також можливе через структуру категорій «WikiLegalAid» за галузями права. Скориставшись таким шляхом пошуку можна побачити всі галузі права за якими містяться правові консультації в базі.

Тернопільський місцевий центр з надання

безоплатної вторинної правової допомоги

Скріншот із головної сторінки сервісу