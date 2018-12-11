Серед пріоритетів — погашення боргу з єдиного внеску

Сплата суб’єктами господарювання єдиного соціального внеску, погашення заборгованості з цього платежу економічно активними підприємствами області та приватними підприємцями — такі теми нещодавно проведеної спільної наради фахівців головних управлінь ДФС у Тернопільській області і Пенсійного фонду України в Тернопільській області. В обговоренні актуальних питань узяли участь заступник начальника ДФС в області Петро Якимчук, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Лариса Березюк, начальник управління погашення боргу Михайло Монастирський, а також начальник головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Ігор Москалик і його перший заступник Алла Якубовська.

Учасники наради обговорили шляхи погашення заборгованості з ЄСВ, повідомили про інформування фізичних осіб-підприємців щодо несплачених сум єдиного внеску, яким направлено вимоги про погашення боргу. Вони також розглянули питання щодо застосування штрафних санкцій до боржників, залучення резервів тощо.

Петро Якимчук проінформував про те, що протягом січня-листопада цього року платники Тернопільщини сплатили 2 мільярди 956,7 мільйонів гривень єдиного соціального внеску. Це перевищило очікувані надходження на 81,3 мільйона. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 655,1 мільйона гривень або на 28,5 відсотка. Лише за листопад цього року роботодавці області сплатили 288,1 мільйона гривень єдиного соціального внеску, що на 64,8 мільйона більше, ніж торік.

Позитивної динаміки, за словами Петра Миколайовича, вдалося досягти завдяки цілеспрямованій роботі з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

— Вважаю, що роботодавці і самі працівники розуміють, — наголосив заступник начальника ДФС в області, — офіційне працевлаштування це — захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення.

Загалом же заборгованість платників податків із сплати єдиного соціального внесу станом на початок грудня склала 100,9 мільйона гривень. Порівняно з листопадом вона скоротилася на 4,7 мільйона. Адже на початок минулого місяця податковий борг зі сплати ЄСВ становив 105,6 мільйона гривень.

На веб-порталі ДФС України, до речі, є електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера». За його допомогою суб’єкти господарювання можуть перевірити надійність своїх ділових партнерів. Для цього достатньо знати його код ЄДРПОУ або ж точну назву. Інформацію необхідно ввести в одне з полів і система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання і повідомить про результати пошуку.

Варто також мати на увазі, що оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків із бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників у центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області