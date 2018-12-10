Тернопілля в ремонті доріг пасе задніх (інфографіка)

В Міністерстві інфраструктури повідомили, як області використовують кошти, виділені на ремонт доріг.

Тернопілля опинилося у «хвості» рейтингу областей щодо використання коштів з Дорожнього фонду на місцеві автошляхи. Інформацію складено на основі даних станом на 30 листопада цього року.

100 відсотків виділених коштів освоїли на Хмельниччині, 98 – на Вінниччині, 97 – на Чернігівщині.

Найменше грошей встигли скерувати на автошляхи на Луганщині (освоєно 46 відсотків коштів), Одещині (57 відсотків) і Тернопільщині (64%).

Фото з вільних джерел

Інфографіка: Міністерство інфраструктури