Тернопільські студенти-історики відправили на схід маскувальні сітки

Дві маскувальні сітки сплели і передали українським військовим у зону проведення АТО студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету.

За інформацією доцента кафедри історії України Володимира Кіцака, сітки отримав підрозділ аеророзвідки.

«Радіус дії безпілотників, які використовують Збройні Сили України, не завжди є достатнім. Тож доводиться центри керування ними розташовувати поближче до лінії фронту. Саме тому розвідники гостро потребують маскувальних сіток. Особливо зараз, взимку, коли немає можливості заховатись в листі лісопосадок та перелісків», – наголосив Володимир Кіцак.

Фото із сайту ТНПУ ім. В. Гнатюка