У мережі з’явилися унікальні фото, яким більше сотні років

Вінницький художник Володимир Козюк розмістив у соцмережі понад сотню рідкісних історичних листівок.

Датовані вони кінцем 19 – початком 20 століть.

«Тут рідкісні історичні листівки, хочеться щоб люди використали цей матеріал, тому прошу поділитися альбомом, – зазначив художник. – Українські листівки колекціоную з 1992 року. Одною з найулюбленіших тем для мене є для мене види України, українських сіл та хат під стріхою! Так, саме тих хат, пошуками яких зайнявся пізніше особисто. Можливо ці зображення надихнули досліджувати мою улюблену тему, важко сказати, але у двадцять років, я чітко усвідомив, що ці листівки є історією та надбанням нашої Держави! Дозволяю використовувати усім бажаючим, адже те що маю, збирав не для себе, а для українського народу».

На світлинах зображено населені пункти Харківщини, Полтавщини, Київщини, є види Галичини. Автор фотографій – В. Світличний.

За інформацією історика вітчизняної та зарубіжної фотографії Олександра Трачуна, у 1895 році друкарня С. Кульженка випустила види Києва. Згодом з’явилися листівки з видами Одеси, Полтави, Чернівців та інших міст. Це були видові та етнографічні серії («Українські типи та краєвиди», «Типи і види Малоросії», «Види українських сіл та хуторів»). Найбільший внесок в їх створення зробили фотографи О. Завадський, О. Іваницький, Д. Марков, Й. Хмелевський і згаданий вже В. Світличний.