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Волейбольна Боричівка

21.12.201821.12.2018Автор Богдан Дікальчук
Волейбольна Боричівка

Треті спортивні ігри школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади продовжилися баталіями волейболістів. Найсильніших визначили команди юнаків загальноосвітніх шкіл I—II ступенів.

Турнір чотирьох колективів завершився перемогою юних аматорів гри над сіткою з Боричівки. Другого місця виявилися гідними школярі з Довгого. А в боротьбі за третє хлопці з Кровинки випередили ровесників із Мшанця.

Чемпіонів нагородили кубком і грамотами, призерів — грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Я. КОРОЛЮК.

Фото з архіву автора