На черзі — фінальні старти

Очолювана Іваном Кульбіцьким Тернопільська райрада всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» проводить відкритий чемпіонат свого району з волейболу. Минулої неділі, 10 березня, у Скалаті відбулися поєдинки другого туру.

Варто зазначити, що баталії проходять у двох групах за участю аматорів «гри над сіткою» з Великогаївської, Великоберезовицької, Скалатської, Іванівської, Бережанської, Зборівської, Підгороднянської, Байковецької, Білецької і Тернопільської територіальних громад. По два найкращих колективи з кожної групи і завоювали право потрапити до вирішальної стадії турніру.

Тож у Скалаті і з’ясувалося, що право продовжити боротьбу за нагороди вибороли колективи з Великогаївської, Іванівської, Бережанської і Тернопільської громад. Фінальний турнір відбудеться у неділю, 17 березня, у Великих Гаях. Решта сперечатиметься за п’яте-десяте місця.

На фото: під час баталій другого туру у Скалаті.

Фото організаторів