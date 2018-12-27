Як платили за землю

Упродовж січня-листопада 2018 року власники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 284,7 мільйона гривень платежів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом плата за землю зросла на 19,3 мільйона.

Внесок юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, склав 214,2 мільйона гривень. А фізичні особи сплатили 70,5 мільйона. Порівняно з аналогічним торішнім періодом це на 14,4 і 4,9 мільйона гривень більше.

Фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області нагадують, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» змінено порядок сплати податку на доходи фізичних осіб за земельні ділянки.

Зокрема, передбачається, що податок на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї) зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням земельних ділянок. Також Податковий кодекс доповнили новим підпунктом, який встановлює, що суми податку, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) сплачуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди.

Раніше юридичні особи, які орендували земельні ділянки, сплачували податок до місцевого бюджету за місцем податкової адреси, а не до бюджетів громад, на територіях яких розташовані земельні ділянки. Як наслідок, ці громади не мали доходів із земель на своїй території. Тепер органи місцевого самоврядування мають резерви для збільшення власних надходжень і більш ефективного використання земельних ділянок.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області