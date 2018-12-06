Якість, що дорівнює ціні: міф чи реальність?

Пошукова система Google при запиті «салони краси Тернополя» видає близько 200 результатів із дійсними адресами та відгуками. Насправді ця цифра, мабуть, ще більша…

Пройдіться по місту та зверніть уваги на вивіски. Більшість із них стверджуватиме, що саме в цьому місці ви зможете зробити бездоганну зачіску чи макіяж, брови, депіляцію або ж манікюр із педикюром і т. п.

Усі ми знаємо, що попит збільшує пропозицію. Виходить, що тернополяни люблять «наводити» красу та не проти збільшувати дохід майстринь, які підкреслюють природність, приховуючи недоліки, або ж узагалі роблять кардинальні зміни у зовнішності.

Я провела невеличке опитування серед користувачів однієї із соц-мереж. Поцікавилася в них, як часто ті звертаються до салону краси, чи задоволені послугами й чи не проти заплатити більше своєму майстру, знаючи, що рівень його роботи підвищуватиметься за рахунок відвіданого тренінгу або ж перемоги на чемпіонаті.

Ось такі відповіді я отримала:

Катя (22 років, офісний працівник): «Я часто звертаюся у салони краси, аби покращити стан своєї шкіри й мати кращий, більш доглянутий вигляд. На жаль, у домашніх умовах багато процедур не зможу відтворити. Наприклад, нарощення вій, корекціюбрів, макіяж, епіляцію тощо. Щомісяця можу декілька разів звертатися до спеціалістів. І зовсім не шкодую коштів на це! Адже це моє здоров’я, моя краса, моя візитна картка – моє лице. І якщо знатиму, що майстер перейшов на матеріали кращі за якістю, ніж попередні, здобув додаткову освіту в цій сфері або ж отримав призове місце на чемпіонаті, то, звичайно, що не буду проти доплатити йому, адже ціна має рівнятися якості!»

Оля (18 років, студентка): «Щомісяця звертаюся до певних майстрів, які надають послуги у сфері краси. Роблю собі корекцію брів, навідую косметолога. Та оскільки я студентка, то доводиться трішки економити. Тому інколи можу звернутися до не надто кваліфікованих майстрів, які начебто і непогано роблять, та дешево. Ще поки нічого поганого не трапилося.

Ірина (25 років, маркетолог): «Дівчата (і, можливо, хлопці), затято прошу вас: звертайте увагу на кваліфікацію майстра, адже нещодавно після відвідин косметолога, яка, прикриваючись акціями, зовсім не володіла професійними навиками, я витрачаю щодня в рази більші кошти, аби повернути той стан шкіри, який був перед цим. Вже не кажу про кращий! На собі переконалася – хороший спеціаліст завжди знає собі ціну! А всі решта просто намагаються заробити, заманюючи нас знижками, акціями та дешевизною»

Щодо цінової політики у салонах краси, то в Тернополі вона значно нижча, аніж в інших містах.

До прикладу, в сусідньому Хмельницькому нарощення вій коштує від 300 грн., у нас – від 200 грн. У столиці стрижка гривки може сягати 500 гривень, у Файному місті – 50-150 грн.

Та чи можна довіряти такій дешевизні послуг? Чи відповідає якість ціні й чи не переплатимо ми згодом, переробляючи «красу», наведену в тернопільських салонах?

Катерина – власниця одного із салонів краси в Тернополі. Каже – її майстри справді дбають про клієнта, а також про свої знання та якість послуг.

– З відкриттям нових салонів зростає конкуренція між майстрами «бьюті» сфери, відповідно, це має значний вплив на ціни на якість, – зауважує моя співрозмовниця. – Але хтось просто знижує вартість послуг, а хтось вдосконалюється, вчиться, здобуває титули на конкурсах чи чемпіонатах. Клієнт сам обирає до кого йти… Я вважаю, що до цього потрібно ставитися дуже прискіпливо, адже за звичайним походом на манікюр може стояти важливе питання вашого здоров’я після цього. Моя порада усім при виборі майстра – звертайте увагу на його освіту, досягнення, стаж, відгуки про роботу. Не соромтеся запитувати відповідні документи на матеріали, чи дозвіл на проведення певних косметологічних послуг. Обов’язково вимагайте одноразових розхідних матеріалів: шапочки, пилочки, рукавички, щіточки і т. д. Це ваше здоров’я, це ваше право бути здоровим після відвідання салону!

Анна ВАЛОВА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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