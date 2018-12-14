Єдиний внесок підприємців, які не отримували доходів

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує, що, починаючи з першого січня 2017 року фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не отримавши дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

А з першого січня 2018 року фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не отримавши дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області