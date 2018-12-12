Заслін контрабандним товарам

Інформація від головного управління ДФС у Тернопільській області. Під проведення операцій «Мережа» і «Рубіж-2018» співробітники податкової міліції ліквідували схему незаконного ввезення та продажу техніки відомих торгових марок.

З’ясувалося, що ряд приватних підприємців купували за кордоном мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, годинники, які доставлялися на митну територію України подрібненими партіями через міжнародні поштові відправлення. Реалізація товару здійснювалася через власні торгові заклади та мережу Інтернет. Замовлення ж від клієнтів приймалися через спеціалізовані сайти, акаунти в соціальних мережах і в онлайн-оголошеннях.

Звісно, що операції з реалізації техніки в бухгалтерському та податковому обліку відображалися не в повному обсязі. Внаслідок цього до бюджету не надійшло понад мільйон гривень податків. До того ж при оформленні магазинів незаконно, без дозволу власника, використовувався торговий знак виробника техніки.

На підставі ухвал суду проведені обшуки. За їхніми наслідками вилучено техніки на суму понад 5,7 мільйона гривень, а також 82 тисячі гривень готівкою, чорнові записи і бухгалтерські документи. Триває досудове розслідування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області