Дозволені до включення витрати

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що 19 грудня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 1 листопада 2018 року за номером 866, яким затверджено зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859. Враховані зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» до підпункту 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України, відповідно до яких розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти, крім витрат, понесених на здобуття середньої професійної або вищої освіти, доповнено витратами на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної освіти.

Тобто, з 2019 року платник податку на доходи фізичних осіб може скористатися правом на податкову знижку шляхом зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2018 податкового року на суму фактично здійснених ним витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами. При цьому декларація про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, до 31 грудня 2019 року (включно) за звітний 2018 податковий рік.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області