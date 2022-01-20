Чи потрібно репетитору подавати декларацію про майновий стан і доходи?

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що деклараційна кампанія-2022 триває. Декларування доходів, нагадали податківці, відповідаючи на запитання платників податків, пов’язано із виконанням фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб вимог статті 67 Конституції та норм Податкового кодексу.

Якщо викладач-репетитор не є фізичною особою-підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, то він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2021 рік таким викладачам-репетиторам слід подати до 1 травня 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області