Новий рік — новий єдиний внесок

Повідомлення головного управління ДФС у Тернопільській області. Враховуючи визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розмір мінімальної заробітної плати в 2019 році — 4173 гривні, мінімальна сума єдиного внеску з 1 січня становитиме 918,06 гривні (4173 х 22 відсотки).

Отже мінімальна сума єдиного внеску в розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 гривні (918,06 гривні х 3 місяці). Максимальна ж величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становитиме з 1 січня 2019 року 62595 гривень (4173 х 15).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. В разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені законом. А посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, згідно із законом, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

Звіт за оновленою формою додатку 5 подається фізичними особами — підприємцями за звітний період 2018 року до 9 лютого 2019 року відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Та не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом, кожен підприємець зобов’язаний сплачувати суму єдиного внеску не менше мінімального страхового внеску на місяць.

Не сплачують за себе єдиний внесок підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області