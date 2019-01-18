Приємні для студентів новини

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. З 2019 року від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором звільняються не тільки стипендії, які виплачуються з бюджету.

До підпункту 165.1.26 Податкового кодексу України внесено зміни. Та сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, не підлягає оподаткуванню. Але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 Кодексу.

У 2019 році цей поріг становитиме 1921 гривень х 1,4 = 2690 гривень. Якщо сума стипендії є більшою, то сума перевищення підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставкою 18 відсотків та військовим збором — 1,5 відсотка.

Отже, у 2019 році всім навчальним закладам (а не лише бюджетним), які виплачують стипендії студентам, слід врахувати такі позитивні зміни. Нагадаємо, що стипендію (включаючи суму її індексації) відображають у формі №1ДФ за ознакою доходу «150».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області