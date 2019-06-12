Реєструйтеся добровільно платниками ПДВ

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області суб’єктам господарювання. В разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 статті 183 Кодексу не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних.

При переході осіб зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 статті 183.

При зміні ставки єдиного податку відповідно до підпункту «б» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 реєстраційна заява подається не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (пункт 183.4 статті 183).

Згідно з пунктом 183.5. статті 183 особи, зазначені в пункті 183.3, можуть навести в заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних.

Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому пункту 183.4, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

Якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області