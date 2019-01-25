Вагомий внесок до бюджету

Упродовж 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 560 мільйонів 454,8 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з 2017 роком надходження платежу зросли на 123 мільйони 754,7 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Вони сплатили 331 мільйон 512,9 тисячі гривень єдиного податку, що на 77 мільйонів 87,1 тисячі гривень більше, ніж позаторік.

Юридичні особи — спрощенці перерахували в 2018 році 76 мільйонів 697,5 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 15 мільйонів 377,5 тисячі гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили торік 152 мільйони 244,4 тисячі гривень єдиного податку. Це на 31 мільйон 290,1 тис. гривень більше, ніж у 2017 році.

Спрощена система оподаткування — це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області