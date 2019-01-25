Економіка, Новини, Тернопіль

Вагомий внесок до бюджету

25.01.201925.01.2019Автор Богдан Дікальчук
Вагомий внесок до бюджету

Упродовж 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 560 мільйонів 454,8 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з 2017 роком надходження платежу зросли на 123 мільйони 754,7 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Вони сплатили 331 мільйон 512,9 тисячі гривень єдиного податку, що на 77 мільйонів 87,1 тисячі гривень більше, ніж позаторік.

Юридичні особи — спрощенці перерахували в 2018 році 76 мільйонів 697,5 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 15 мільйонів 377,5 тисячі гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили торік 152 мільйони 244,4 тисячі гривень єдиного податку. Це на 31 мільйон 290,1 тис. гривень більше, ніж у 2017 році.

Спрощена система оподаткування — це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області  