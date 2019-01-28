За продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім позбавляють ліцензій

Протягом минулого року управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області провело 412 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосовано фінансові санкції на суму 8 мільйонів 572,5 тисячі гривень.

За результатами проведених перевірок в усіх випадках встановлено порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, 125 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, 51 факт реалізації алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці, 31 факт продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли вісімнадцяти років, 11 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, 5 фактів роздрібної торгівлі алкогольним напоями та 21 факт роздрібної торгівлі тютюновими виробами без ліцензії.

Окрім того, встановлено 27 порушень Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Також упродовж минулого року анульовано 389 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в тому числі 43 ліцензії за порушення вимог Закону України № 481 в частині продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 1вісімнадцяти років.

Анульовано 297 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, в тому числі 26 ліцензій за порушення вимог Закону України в частині продажу тютюнових виробів особам, які не досягли вісімнадцяти років.

Загалом станом на початок 2019 року на території області є 4530 діючих ліцензій, із них 2484 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2046 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області