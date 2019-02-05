Аліменти на повнолітню доньку

У 2017 році суд своїм рішенням зобов’язав мене сплачувати аліменти на утримання моєї 18-літньої доньки, яка тоді заочно навчалася в інституті і не працювала. Розмір аліментів був установлений у твердій грошовій сумі.

Нині доньці вже виповнилося 20 років. Вона вийшла заміж, матеріально забезпечена, офіційно працює і заочно продовжує навчання.

Чи повинна я тепер платити аліменти на утримання повнолітньої доньки?

В якому розмірі стягуються аліменти?

Чи існують обмеження на розмір відрахувань із заробітної плати боржника в разі стягнення аліментів?

(Авторка листа просила не називати її прізвища).

Дитиною вважається особа до досягнення нею повноліття, тобто 18 років (стаття 6 Сімейного кодексу, далі — СК).

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (стаття 181 СК).

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. При визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; інші обставини, що мають істотне значення. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (стаття 182 СК).

Розмір аліментів може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду, якщо змінився матеріальний чи сімейний стан платника або одержувача аліментів, погіршився стан їхнього здоров’я (стаття 192 СК).

Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше (стаття 184 СК).

Індексація — це встановлений актами законодавством України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і в зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу.

Право на утримання припиняється в разі припинення навчання. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання (стаття 199 СК).

Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання), виникає за обов’язкової сукупності таких юридичних фактів: досягнення дочкою, сином віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років; продовження ними навчання; потреба у зв’язку з цим у матеріальній допомозі; наявність у батьків можливості надавати таку допомогу (пункт 20 постанови пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року №3 «Про застосування окремих норм Сімейного кодексу України»).

На борги з аліментів нараховується пеня. Якщо такий борг перевищує суму платежів за 12 місяців, то неплатникові доведеться викласти з власної кишені додаткові 20% від суми боргу. Якщо заборгованість становить два-три роки, то нараховується пеня в розмірі 30%. Стягненням пені повинні займатися державні або приватні виконавці.

У разі стягнення аліментів розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 50% заробітної плати боржника (стаття 70 Закону «Про виконавче провадження»).

Якщо змінився сімейний стан вашої доньки і покращився її матеріальний стан, то ви маєте право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів.

Орест ЗВАРИЧ

Фото з вільних джерел